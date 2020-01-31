Yoğun kar yağışından dolayı Tokat-Sivas Karayoluna ağır tonajlı araç girişleri durduruldu İzle

-Trafik polisleri tarafından araçların durdurulması ve sürücülere bilgilendirme yapılan anlar

-Sürücülerle röportaj

-Bekleyen tırlardan detaylar

-Deprem bölgesine erzak götüren tır görüntüsü



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta kar yağışının etkisini arttırması sonrasında ağır tonajlı araçların Tokat-Sivas Karayoluna çıkışları durduruldu. Tokat’ta dün akşam saatlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdığı Tokat-Sivas Karayolunun trafiğe açık kalması için ağır tonajlı araçların tedbir maksadıyla yola çıkmasına izin verilmedi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarında Trafik Polisleri tarafından bekletilen araçların karayollarından gelecek bilgi sonrasında geçişlerine yeniden izin verileceği öğrenildi. Geçişine izin verilmeyen araçlar arasında deprem bölgesine yardım götüren çekicilerin de bulunduğu bölgede karayolları ekiplerinin yolu açık tutmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.



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