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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı ve tipi yolu kapattı, cenazeye giden 55 kişi yolda mahsur kaldı Haberi

Yoğun kar yağışı ve tipi yolu kapattı, cenazeye giden 55 kişi yolda mahsur kaldı Haberi

bölgedeki tipide kalan araçlar

Mahsur Kaldı İş Makinesi Cenaze Kar Yağışı Irak 

-iş makinesinin çalışması
-genel ve detay
-Dozerin yol açması

( BİNGÖL - EK) BİNGÖL

- Bingöl’de sabah başlayan kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle bir çok yol kapandı. Bir köye minibüs ve otomobillerle cenazeye giden 55 kişi ise 3 saate yakın bölgede mahsur kaldı. Bingöl’ün ilçelerinde bugün sabaha karşı başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Tipinin etkili olması nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İstanbul ve İzmir’den Bingöl’e gelen, Adaklı ilçesine bağlı Çatma köyüne bir cenaze törenine katılmak için yola çıkan minibüs ile otomobillerin olduğu konvoydaki 55 kişi Baş köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda kaldı. Uzun süre yardım bekleyen grup, yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kaldı. 3 saatin sonunda gelen iş makinesi ile yol açılarak hareket eden konvoy Baş köyüne ulaştı.Köye ulaşanlara vatandaşlar yiyecek verdi. Öteyandan, bölgede bir de tipi nedeniyle kaza meydana gelmesi nedeniyle de yolun bir süre kapalı kaldığı öğrenildi.
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