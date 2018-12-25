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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı ve tipi Antalya-Afyonkarahisar karayolunda trafiği durma noktasına getirdi

Yoğun kar yağışı ve tipi Antalya-Afyonkarahisar karayolunda trafiği durma noktasına getirdi

Kar yağışından görüntüler

Karahisar Tonaj Kamyoncu Kar Yağışı Kamyoncular 

-Zincir takan kamyonculardan görüntüler
-Polis tarafından kamyonların çevrilmesi
-Zincir Satıcılarından örüntüler
-Genel Görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Afyonkarahisar karayolu ulaşımı durma noktasına geldi. Zaman zaman trafiğe kapanan yolda Karayolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, Sandıklı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Sandıklı Başağaç köyü rampası civarında ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin vermedi. Dinlenme tesislerine yönlendirilen ağır tonajlı kamyon ve tırlar zincir takarak yollarına devam ettiler. Başağaç ve Damlalı boğazı mevkinde yer yer bazı araçların kayması nedeniyle trafikde aksamalar meydana geldi. Antalya’dan Afyonkarahisar’a pazarı için portakal götürdüğünü belirten kamyon soförü Vahit Taban; “Antalya’dan portakal sardım. Yollarımız çok geniş bir problem yok. Tabi Rabbimizin verdiği kar nedeniyle yolda kaldık. Çalışmalar hızla ilerliyor. 1-2 saattir yoldayız. Dinar kavşağından, Afyonkarahisar’a kadar yolda kar var. Yollar kapalı zincir takıyoruz” dedi.
Yoğun kar nediyle yolda kalan vatandaşlara yardımcı olmak adına yolda zaman zaman zincir satıcıları zincir sattı.
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