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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı

mahsur kalan tırlar

Mahsur Kaldı İran Kar Yağışı 

-yolun ulaşıma kapatılması
-2 kilometrelik araç kuyruğu
-Yolun ulaşıma açılması

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle İran'a ulaşım sağlayan E 100 karayolunda çok sayıda tır kayarak yolu ulaşıma kapattı. Ağrı’da dün sabah saatlerinden bu yana kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Orta Asya ülkelerinden gelen çok sayıda tır Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Taşlıçay ilçesi Aşağı Esen köyü mevkiinde Türkiye ile İran’ı birbirine bağlayan E 100 karayolunda mahsur kaldı. İlerlemekte güçlük çeken ve kayan tırlar nedeniyle Doğubayazıt-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolunda çalışma başlatan ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.
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