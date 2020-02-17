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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI İzle

Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI İzle

- Karla kaplı yol - Karla kaplı araçlar - Seyir halindeki araçlar - İlçe merkezi, İshak Paşa Sarayı yolu ve Ağrı - İran kara yolundan görüntüle Ağrı 'da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - İran üzerinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye gelen ağır tonajlı birçok aracın sürücüsü, kardan dolayı ilerleyemediAĞRI (AA) - Ağrı 'da, yoğun kar yağışı yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi karla kaplandı.Vatandaşlar iş yeri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçe merkezi ile 7 kilometrelik tarihi İshak Paşa Sarayı yolunda, sürücüler kardan dolayı ilerlemekte zorlandı.Kar yağışı, Ağrı 'yı çevre illere ve İran'a bağlayan kara yolunda da etkili oldu. Ağrı 'dan İran, Van ve Iğdır yönüne giden yolları kullanan sürücüler, ilçeden geçişlerinde zor anlar yaşadı.İran üzerinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı birçok aracın sürücüsü, bir süre ilçe merkezi ile çevre yolundaki dinlenme tesislerinde bekledi.Kara yolları, belediye ve İl Özel idaresi ekiplerinin kar temizleme ve küreme çalışmaları devam ediyor.

Kar Temizleme İran Tonaj Kar Yağışı 

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