Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı Sivas'ı etkisi altına aldı

Yoğun kar yağışı Sivas'ı etkisi altına aldı

Kardan detaylar

Köy Yolları Kaldırımlar Kullar Kar Yağışı 

-Belediye ekiplerin çalışması
-Vatandaşlardan detay
-Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı.
Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle kent genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas'ı komşu illere bağlayan Kızıldağ Geçidi ve Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle kentin Erzincan ve Tokat ile bağlantısı kesildi. Yoğun kar ve yağışı ve tipi nedeniyle 248 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkezde 18, Akıncılar 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65 ve Zara ilçesinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı