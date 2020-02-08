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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı Rize’yi etkisi altına aldı

Yoğun kar yağışı Rize’yi etkisi altına aldı

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Kar kalınlığı
-Röportaj
-Mahsur Kalan araçlar

( RİZE ) RİZE

- Rize’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. 198 köy yolu ulaşıma kapanırken bazı vatandaşlar yolların kapanması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar Köyü Cami altı mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla beraber mahsur kalan Cihan Kurtuluş, İstanbul’a gitmek üzere yola çıkmak zorunda olduğunu fakat yol kapalı olduğu için yola çıkamadığını söyledi.

Kurtuluş, yetkililerin yolu bir an evvel açmasını istediğini dile getirerek, “Aracımla beraber mahsur kadım. İstanbul’a gitmem lazım. Fakat köyden inemiyorum” dedi.

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