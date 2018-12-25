Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - BALIKESİR / BURSA
BALIKESİR - Yolda kar küreme detayları - Kurtarma detayı - Röportajlar - Yoldan çıkan araç detaylarıBURSA - Kar yağışından görüntüler - Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler - Kar küreme çalışmalarıBALIKESİR / BURSA (AA) - Balıkesir ’in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir 'in Edremit ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen karayolunun Hanlar Mevkisinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kış lastiği ve zinciri olmayan birçok araç, kayarak yoldan çıktı. - Mezitler'de karla mücadele başladıBursa - Ankara Karayolunun kış aylarında en yoğun kar yağışı alan İnegöl Mezitler Bölgesinde de yoğun kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakım Evi ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından harekete geçti.Bursa - Ankara ve Ankara - Bursa güzergahında yolun kapanmasının ardından ekipler, kısa süreli çalışma ile yolu ulaşıma açtı.Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolları karla mücadele araçları da zaman zaman zorluk yaşadı.