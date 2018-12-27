Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi... Okullar 1 gün tatil edildi

-Ağaçların beyaza bürünmesi genel ve detaylar

-Kayan araçlardan genel ve detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Okula giden öğrencilerden detaylar

-Okuldan dönen öğrencilerden detaylar



( KARS - ÖZEL)-Yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı KARS - Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta okullar bir gün tatil edildi. Buzlanan yollarda araçlar kaydı. Kent genelinde 54 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Kars’ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşularından dolayı il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, okulların tatil olduğunu öğrenince tekrar geriye döndü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipiden 54 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri kapılı köy yollarında çalışma başlattı. Öte yadan trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerden araçlarında çekme halatı, zincir ve ilk yardım malzemelerinin bulundurmasını isteyen trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların il dışına çıkmasına izin vermedi.

