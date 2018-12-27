Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi... Okullar 1 gün tatil edildi

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi... Okullar 1 gün tatil edildi

Kar altında yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

Köy Yolları Karla Mücadele Öğrenciler Kar Yağışı Kar Lastiği 

-Ağaçların beyaza bürünmesi genel ve detaylar
-Kayan araçlardan genel ve detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Okula giden öğrencilerden detaylar
-Okuldan dönen öğrencilerden detaylar

( KARS - ÖZEL)-Yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı KARS - Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta okullar bir gün tatil edildi. Buzlanan yollarda araçlar kaydı. Kent genelinde 54 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Kars’ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşularından dolayı il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, okulların tatil olduğunu öğrenince tekrar geriye döndü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipiden 54 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri kapılı köy yollarında çalışma başlattı. Öte yadan trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerden araçlarında çekme halatı, zincir ve ilk yardım malzemelerinin bulundurmasını isteyen trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların il dışına çıkmasına izin vermedi.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı