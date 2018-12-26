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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı Çelikhan'da hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışı Çelikhan'da hayatı olumsuz etkiledi

Kardan görüntü

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Köy Yolları Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Yollardan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN - Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Çelikhan’da yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ilçe merkezinde 15 santimi buldu. İlçeye bağlı köy yolları ve ara yollarda ulaşım zorlukla sağlanırken Adıyaman- Çelikhan karayolunda kar nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma ve polis ekipleri ise yollarda araç sürücülerini buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu. Belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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