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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yoğun bakımdaki kızını ziyaretten dönerken otomobil çarptı

Yoğun bakımdaki kızını ziyaretten dönerken otomobil çarptı

YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAYAYA ÇARPAN OTOMOBİL

Polis Hastane Köprülü 

-KAZA YERİNDEN DETAY GÖRÜNTÜLER
--ARŞİV-
-BEDİA DEMİR'İN KIZI SEVDA AKTÜRK'ÜN GEÇİRDİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ

( UŞAK )- Yaklaşık iki ay önce kaza geçirip yoğun bakıma kaldırılan kızını ziyaretten dönen anne, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı UŞAK

- Uşak’ta kaza geçirip yoğun bakıma kaldırılan kızını ziyaretten dönen anne, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, D-300 karayolu üzerinde Şehit Mehmet Bozkuş köprülü kavşağı önünde meydana geldi. İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Deniz Y. idaresindeki 64 AAK 499 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bedia Demir (46) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpıp yol kenarına düşen kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Demir’in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Havanın yağışlı olması ve kaza nedeniyle İzmir yönüne doğru olan trafik akışı kısa süre köprünün alt kesimine verildi.
Olay yerinde polislerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafik akışı yeniden açıldı. Polis otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yoğun bakımdaki kızını ziyaretten dönüyordu Öte yandan eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve kazada ağır yaralanan Bedia Demir’in kızı Sevda Aktürk'ün de yaklaşık 2 ay önce kaza geçirerek Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında hayata tutunmaya çalıştığı öğrenildi. Anne Demir'in kazadan birkaç saat önce kızını ziyaret ettiği öğrenildi. Ayrıca Bedia Demir'in engelli ve bakıma muhtaç bir oğlunun da olduğu öğrenildi.
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