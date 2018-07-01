- YKS'ye giren Mithat sınavda acıkmaktan korktu Haberi

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( ANKARA )- 2 milyon aday bugün YKS'nin ikinci oturumuna girdi ANKARA



- YKS'nin ikinci oturumuna giren Mithat isimli aday sınavda acıkmaktan korktuğunu ifade ederek, "Annem peynir ekmek yaptı, onları yedim. Dün yumurta falan yemiştim bugün az yedim umarım acıkmam. Kahvaltıyı tam yapamadım biraz tedirginim. Şekerlerle idare edeceğim" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün sabah saat 10.15’te başladı ve sınav 180 dakika sürdü. Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüse gelmeye başladı ve saat 09.00'dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından sınav alanlarına alındı. 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten kendi alanlarına yönelik soruları yanıtladı. AYT, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2, ve Fen Bilimleri olmak üzere 40’ar sorudan oluşuyor. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart. İlk oturumun ardından bugün tekrar sınava giren öğrencilerden kimisi oldukça rahat, kimisi de hala heyecanlı ve stresliydi. Öğrenciler içeride ter dökerken aileler de okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi. Dünkü oturumun iyi geçtiğini ifade eden Ali Balcı, oğlu Kerem'in dershaneye gittiğini ve iyi hazırlandığını kaydetti.

Oğlunun heyecanı olmadığını ve keyifli olduğunu söyleyen Balcı, "Özel Harekat istiyor, biz de destekliyoruz. İddialıyım diyor, hayırlısı bakalım" diye konuştu.

"Heyecanımız stresimiz çifte katlanmış oldu" Mezun olmasına rağmen öylesine girdiğini söyleyen aday Menekşe Temel, hukuk fakültesi istediğini ifade ederek, "Ben bu sınavın çok bilincinde değilim, çok takip etmiyorum, öyle giriyorum. Türkçe soruları ALES formundaydı, ben o sisteme yakınım o yüzden çok büyük bir problem olmadı" ifadelerinde bulundu. Sınava hazırlanmadığını belirten Doruk Taylan Adıgüzel de, "Gereksizdi, ikinciye giriyoruz. Ben sadece kendimi denemek için girdim, hedefim turizm. Fen fazla kolaydı, Türkçe baya uzundu, 60 dakikamı yedi" dedi.

Yeni sistemin olumsuzluklarından bahseden bir başka aday Buğra Tokar ise, "Sınav iki güne arttırıldı, ben bunu doğru bulmadım. Heyecanımız stresimiz çifte katlanmış oldu. Bir günde bitseydi rahatlayacaktık, bu strese hiç girmeyecektik. Sabah tekrar kalkıp gelmeyecektik, eskiden olduğu gibi bir günde bitirilmesi lazımdı" eleştirisinde bulundu. "Umarım sınavda acıkmam" Tıp istediğini dile getiren Mithat'ın ise oldukça stresi olduğu görülüyordu. Sınavda acıkmaktan korktuğunu ifade eden Mithat, "Annem peynir ekmek yaptı, onları yedim. Dün yumurta falan yemiştim bugün az yedim umarım acıkmam. Kahvaltıyı tam yapamadım biraz tedirginim. Şekerlerle idare edeceğim. Sınava günü gününe çalışayım dedim ama bakalım. Bu üçüncü girişim, ilk ikisinde olmadı acıktım. İlkinde Mart'ta kötü olunca saldım, bunda heyecanım biraz daha az gibi. İnşallah çok zor sormazlar" şeklinde konuştu.

(JA-

