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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
YKS'ye geç kaldı, sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu İzle

YKS'ye geç kaldı, sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu İzle

Sınava geç kalıp koşanlar

Kamera Uttu Öğrenciler 

-Sınava geç kaldığı için ağlayan kız
-4'üncü kez sınava girip geç kalan öğrenci
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( İSTANBUL )- Sınava geç kalan öğrencilerin kimi ağladı kimi güldü İSTANBUL

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'na geç kalan ve son dakika yetişen öğrenciler kameralara yansıdı. İstanbul Üniversitesi'nde 4'üncü kez sınava girmek isteyen bir öğrenci ise geç kaldı, " Kimliğimi unuttum" dedi.
Bir diğer kız öğrenci ise sınava geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Türkiye Genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nın ilk etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te olan sınava ise bazı öğrenciler geç kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)'nde sınava girmek isteyen bir kız öğrenci de geç kaldı. Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenci ağladı. Kız öğrenci defalarca sınava girmek istese de alınmadı. Öğrencinin kapıya son bakışı ise yürekleri burktu. 4'üncü kez gireceği sınava geç kaldı Sınav yeri İstanbul Üniversitesi olan bir öğrenci ise 4'üncü kez geldiği sınava geç kaldığı için alınmadı. Sınava geç kalan bir öğrencinin umursamaz tavırları dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sınava geç kalan öğrenciler ve veliler ise duygularını dile getirdi. (MD-HK-
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