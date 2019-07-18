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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
YKS Türkiye birincisi: “Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu” İzle

YKS Türkiye birincisi: “Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu” İzle

Alptuğ Karakoyunlu detay

Ders Çalış Eşit Ağırlık Öğretmenler Öğretmen 500 Tam Puan 

-Alptuğ puan sonuç kağıdı detay
-Alptuğ Karakoyunlu röp.
-Baba ve anne röp.
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL) - Eşit ağırlık öğrencisi sözel şampiyonu oldu - YKS sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, hukuk okuyup savcı olmak istediğini söyledi ANTALYA

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, hukuk okuyup savcı olmak istediğini söyledi.

Normalde eşit ağırlık öğrencisi olduğunu belirten Karakoyunlu, sınavdaki başarısını, “Sözel için biraz zamanım kalmıştı. ‘Biraz bakayım’ dedim, baktım böyle oldu” şeklinde açıkladı.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 473,30 puan alan ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek, SÖZ puan türünde 500 tam puan alan 18 yaşındaki Alptuğ Karakoyunlu, bu başarısıyla sözel puan türünde Türkiye birinciliğini elde etti. Akdeniz Üniversitesi’nde sınava girdiğini anlatan Karakoyunlu, eşit ağırlıkta da yerleştirme puanıyla birlikte Türkiye 4’üncüsü olduğunu kaydetti.
“Biraz bakayım dedim” Normalde eşit ağırlık öğrencisi olduğunu dile getiren Karakoyunlu, sözeldeki başarısını ‘şans’ olarak gördüğünü belirterek, “Sözel için biraz zamanım kalmıştı. ‘Biraz bakayım’ dedim, baktım böyle oldu. Buradan bir eleştiri yapabilirim. Sözel bölümleri ve eşit ağırlık bölümleri biraz daha kolay olduğu için başkası o testi yaptığında çok iyi sıralama elde edilebiliyor. Bu testteki dengesizlik ayarlanması gerekiyor. Çünkü milyonların kaderi bu” dedi.
Karakoyunlu, Türkiye birinciliğini elde ettikten sonra babasının Mehmetçik Vakfı'na bin lira bağışta bulunduğunu ifade etti.
Sınava çok çalışarak hazırlandığını da sözlerine ekleyen Karakoyunlu, hukuk okumak ve ileride savcı olmak istediğini dile getirdi. “Gururluyuz” Oğlunun başarısından dolayı son derece gurur duyduklarını belirten Baba Azmi Karakoyunlu, “Çok heyecanlıyız. Oğlumuzla her zaman gurur duyduk. Zaten başarılı ve hedefleri olan bir öğrenciydi. Biz ona hiçbir zaman, ‘Alptuğ ders çalış’ demedik. Allah herkese bu gururu yaşamayı nasip etsin. Bize bu çağdaş eğitimi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve oğlumun bu noktaya gelmesinde emeği olan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Anne Yasemin Karakoyunlu da çok mutlu olduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu söyledi.


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