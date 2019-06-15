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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Hastaneden görüntü

Hastane Kalp Krizi 

-Okuldan görüntü
-Fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'na sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.
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