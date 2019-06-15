YKS sınavına geç kalınca gözyaşlarına boğuldu Haberi

-Sınava koşanlardan detay

-Sınava alınmayan bir genç kızdan detay



( İZMİR )- Hayatlarının sınavına koştular İZMİR



- ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başlarken, İzmir’de sınava dakikalar içerisinde geç kalan bir genç kız gözyaşlarına boğuldu. İki günde toplam üç oturum olarak yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın maratonu başladı.

İzmir’de de sınav heyecanı vardı. Bazı adaylar, sınava koşarak geldi ve sınava gireceği binaya girmeye çalıştı. Bazı adaylar ise dakikalar içerisinde sınava alınanlar kadar şanslı değildi. Hayatının sınavına alınmayınca yıkıldı Ege Üniversitesi’nde sınava giren bir genç kız, sınavın başlamasına dakikalar kala Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bulunduğu binaya geldi. Görevlilere giriş belgelerini gösteren genç kız, sınava alınamayacağını öğrenince yıkıldı. Genç kız gözyaşlarına boğulurken, ailesi kızlarını teselli etmeye çalıştı. Sınava alınmayınca genç kız, sınav giriş kağıdını yırtarak bölgeden uzaklaştı. İçeride gençler sınav heyecanı için ter dökerken, dışarıda da aileleri ter döktü. Kimileri dua etti, kimileri de uzun sınav maratonunu evden getirdiği yiyecekleri çimlerde tüketerek bekledi.

