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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
YKS sınavı için koşarak okula gelen öğrenciler sınava son anda yetişti

YKS sınavı için koşarak okula gelen öğrenciler sınava son anda yetişti

Trafik

Lyon Öğrenciler 

-Okula koşanlar
-Okula koşarak girenler
-röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler, sınava girecekleri okula son anda yetişti. Geç kalan öğrenciler, okula koşa koşa yetişmeye çalıştı Bugün YKS (Yüksek Öğretim Kurumları) sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın öğrenci sınavda ter döktü. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde sınava giren olan bazı öğrenciler, okula son anda yetişerek zor anlar yaşadı. Geç kalan öğrenciler, okula son giriş saati olan 10:00’ı geçirmemek için koşarak okula geldiler. Yapılan sınav nedeniyle yollarda yoğun trafiğin oluştuğu gözlendi. Veliler ise trafikten dolayı okla yetişmekte zorlandıklarını belirttiler.
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