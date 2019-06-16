YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı

Orhan, karısına ve ailesine düşkün 4 çocuklu bir gümrük memurudur. Deli dolu karısı sayesinde evde neşeli, düzenli ve huzurlu bir hayat yaşayan, iş yerinde prensiplerinden taviz vermeyen, hayatını ailesine ve akrabalarına adamış olan Orhan’ın aldığı bir haberle tüm hayatı kökünden sarsılır. Hayal ettiği kadar uzun süre ailesiyle olamayacaktır ve onları kaderlerine terk etmeden önce yoluna koyması gereken çok şey vardır. Bu zorlu yolculukta o aile...