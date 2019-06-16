Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı

YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı

- Öğrencilerle röportajlar

Babam İçin Takvim Maraton Öğrenciler 20 Dakika 

-- Genel ve Detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- ÖSYM'nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavı YKS'nin ikinci oturumunun sonuçlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı 18 Temmuz'u beklemeye başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) eğitimine üniversiteye devam etmek isteyen adaylar için düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçlandı. Sınavın bitmesiyle birlikte adayların gözleri ÖSYM'nin daha önceden açıkladığı takvime göre 18 Temmuz'da açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevrildi. "Yurt dışında okumak istiyorum" Yurt dışında okumak isteyen Yahya Süran, "Sınav iyiydi diyebilirim. Fen bilimleri soruları beni biraz zorladı, 8 boşum var. Matematik soruları iyiydi pek zorlanmadım. Zamanım bu sınavda yeterli geldi ama dünkü sınavı son 15 dakika kala bitirdim. Dün Türkçe sorularında zorlandım, şıklar birbirine çok yakındı tereddütte kaldım. Hayalimde bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak var. Yurt dışında okumak istiyorum" dedi.
"Sınavımın iyi geçmiş olması babam için en güzel hediye" Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünü kazanmak isteyen Deniz Akça, "Sınavda süre ve sorular çok uzundu. Benim için bu sınavda sorun yaşanmadı ama dünkü sınavda zamandan kaynaklı problem yaşadım. Ben yeni mezunum, takdir aldım. Sınavımın iyi geçmiş olması babam için en güzel hediyelerden biri. Ben 11'inci sınıfın ikinci döneminden bu yana hazırlanıyorum. Ben fizyoterapist olmak istiyorum. Okul olarak Hacettepe Üniversitesini istiyorum" ifadelerini kullandı. "Olmazsa da dünyanın sonu değil" Bu sene evinde kendi imkanlarıyla hazırlanan ve polis olma hayali kuran Taha Polat, "Yeni mezunum. Karneyi aldım ama zor bir süreçten çıktım. Bu sınav bir maraton. Sınava girecek herkesin çalışması gereken bir sınavdı. Çalışana kolaydı ama çalışmayanın da gönlüne göre olsun. Ben polis olmak istiyorum. Polislik istediğim için benim için önemli olan sınav dünkü Temel Yeterlilik Sınavıydı. Ben kendim için bu hedefi koydum. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Ben bu sene yardım almadım. Dershaneye de gitmedim. Ben mezuna kalmayı düşünüyordum fakat yine de kendimi denemek için sınava girdim" şeklinde konuştu.
İkinci oturumun da tamamlanmasının ardından sıra 15.45'te yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) geldi. Adaylara YDT'de 120 dakika süre tanınacak.
Babam İçin Hakkında
Orhan, karısına ve ailesine düşkün 4 çocuklu bir gümrük memurudur. Deli dolu karısı sayesinde evde neşeli, düzenli ve huzurlu bir hayat yaşayan, iş yerinde prensiplerinden taviz vermeyen, hayatını ailesine ve akrabalarına adamış olan Orhan’ın aldığı bir haberle tüm hayatı kökünden sarsılır. Hayal ettiği kadar uzun süre ailesiyle olamayacaktır ve onları kaderlerine terk etmeden önce yoluna koyması gereken çok şey vardır. Bu zorlu yolculukta o aile...
devamı
20 Dakika Hakkında
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...
devamı
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı