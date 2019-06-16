YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı

Babam İçin Hakkında
Orhan, karısına ve ailesine düşkün 4 çocuklu bir gümrük memurudur. Deli dolu karısı sayesinde evde neşeli, düzenli ve huzurlu bir hayat yaşayan, iş yerinde prensiplerinden taviz vermeyen, hayatını ailesine ve akrabalarına adamış olan Orhan’ın aldığı bir haberle tüm hayatı kökünden sarsılır. Hayal ettiği kadar uzun süre ailesiyle olamayacaktır ve onları kaderlerine terk etmeden önce yoluna koyması gereken çok şey vardır. Bu zorlu yolculukta o aile...devamı
20 Dakika Hakkında
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...devamı