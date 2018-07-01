YKS'nin ikinci oturumu başladı - MALATYA İzle

- Sınava giren öğrencilerden detaylar - Öğrencilerin sınava alınmasından detaylar - Dua eden ailelerden detaylarYKS'nin ikinci oturumu başladıMALATYA (AA) - Malatya 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Öğrenciler, sınavların yapılacağı binalara üst aramalarının ardından alındı.Öğrenci velileri ise okul bahçesinde çocukları için Kur'an - ı Kerim okuyup dua etti. Bazı öğrencilerin sınava yetişmek için koştuğu görüldü. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 testinden 40, Sosyal Bilimler - 2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.