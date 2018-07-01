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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
YKS'nin ikinci oturumu başladı - ELAZIĞ İzle

YKS'nin ikinci oturumu başladı - ELAZIĞ İzle



- Sınava giren öğrencilerden fon - Öğrencilerin üst aranması - ailelerden görüntüELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Elazığ 'da AYT'ye giren adaylar, saat 10.15'de başlayan sınav için okulların önüne geldi. Belge ve kimlik kontrolünden geçen adaylar, ardından polis ekiplerinin kontrollerinden sonra salonlara alındı.Öğrenci velileri ise okul bahçesinde çocukları için Kur'an - ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı öğrencilerin sınava yetişmek için koştuğu görüldü.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 testinden 40, Sosyal Bilimler - 2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

Polis Kullar Polis Ekipleri Öğrenciler Okul Bahçesi 

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