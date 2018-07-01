YKS'nin ikinci oturumu başladı - ANKARA

- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi genel detay - Öğrencilerin sınav binasına giriş detayları - Ailelerden detaylar - Öğrencilerin telaşlı bir şekilde sınav binasına girme detaylarYKS'nin ikinci oturumu başladıÜniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. ANKARA - Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 testinden 40, Sosyal Bilimler - 2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.