YKS’nin ikinci oturumu başladı

-Okul önünden görüntüler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Bitlis’te de saat 10.15’te başladı.

Bitlis il geneli 2 merkez ve 50 salonda toplam 9 bin 600 öğrenci ter dökmeye başladı.

3 bin 936 öğrenci ise ilk kez sınavla tanıştı. Türkiye geneli YKS'de 2 milyondan fazla aday yarışırken, sınavın yapılacağı okul önlerinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. Okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek çalışmalar durdurulurken, okullar ise sınava hazır hale getirildi.

Sınav soruları ve optik okuyucuların kente getirilmesi için gerekli önlemler alındı. Öğrencilerin sınava yetişmeleri için şehir içi otobüs ve minibüs sayıları bile artırıldı.

