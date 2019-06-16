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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
YKS'nin ikinci etabı başladı İzle

YKS'nin ikinci etabı başladı İzle

Sınava giren adaylar

Polis 

-Bekleyen aileleri
-Adayların aranması
-Kapıların kapatılması
-Ehliyetiyle sınava giren genç
-İçeriye alınmaması
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen genç aday, içeriye alınmadı İSTANBUL

- Türkiye Genelinde bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS)'nın ikinci etabı başladı.
Sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar girerken, ehliyetiyle sınava gelen bir aday içeriye alınmadı. Türkiye Genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te olan sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar sınav yerlerine geldi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü ile Şişli’deki Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen sınava gelen adaylar içeriye girdi. Ancak sınava girmek için gelen aday Yiğitcan Yılmaz, ehliyetiyle sınava geldiği gerekçesiyle alınmadı. “Bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim ama giremedim” Bunun üzerine genç kapıdan dönen Yılmaz, “Ben dün kimlikle geldim de, ehliyetle giremedim. Demek ki olacağı varmış olmuş. Dün kimlikle geldim, bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim. Ehliyetle geldim, gelirken de çok badireler atlattım. Motosikletle geliyordum, kask takmadım, okulun köşesinde polisler vardı ama çevirmediler. Rüyamda motosikletimi bağlıyordu. Ben de motosikleti ara sokaklara park ettim öyle geldim. Çok ilginç şeyler yaşadım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum” dedi.

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