YKS'nin birinci oturumu tamamlandı - BURDUR Haberi
- Sınava gelen adaylardan ve sınav binası önünden detaylar - Polislerin öğrencileri üst aramasından geçirmesi - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde sınav binasının bahçesinde adayların ailelerinin kahvaltı yapması - Sınava geç kalan öğrencinin son anlarda okula girmesi - Sınav öncesi bir öğrenci velisinin okulun bahçesinde Kur'an - ı Kerim okuması - Öğrencilerin sınavdan çıkması - Öğrenci yakını Ayşe top ile röportaj - Sınav çıkan öğrenci Bekir Bozkurt ile röportaj - Sınavdan çıkan öğrenci Feray Çalışkan ile röportaj - Torunu sınava giren Fikret Çakmak ile röportajYKS'nin birinci oturumu başladıBURDUR (AA) - Burdur 'da, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu başladı. Adaylar sınava alınacakları binalara geldi, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaşan adaylar sınav salonuna girdi.Bazı adaylar ve aileleri sınav binasının bahçesinde kahvaltı yaptı. Adayların sınav heyecanı ve telaşı yaşandığı gözlemlendi.