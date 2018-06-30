YKS'nin birinci oturumu başladı - ZONGULDAK İzle

- Okul önünden detay - Öğrencilerin binaya girişi - Üst araması - Bekleyen ve dua eden aileler - Sınava geç kalan öğrencilerin üzüntüsüZONGULDAK (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Zonguldak 'ta birçok öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler sınavların yapılacağı binalara üst aramalarının ardından alındı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Okul önünde sınava giren çocuklarını bekleyen veliler, onlar için dua etti.