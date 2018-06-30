YKS'nin birinci oturumu başladı - KARABÜK İzle

- Sınava gelen öğrencilerden detaylarKARABÜK AA) - Karabük 'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz bir şekilde başladığı bildirildi. Karabük Üniversitesi'nde ve bazı liselerde sınava girecek adaylar için Karabük Belediyesi otobüslerle ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.Sınav yerlerine ulaşan öğrenciler, polis ekiplerince girişlerde üst aramasından geçirildi. Bazı öğrenciler, sınava geç kaldığı için koşmak zorunda kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav yeri çevresinde gürültü olmaması için seferber oldu.Sınav merkezleri dışında çocuklarını bekleyen bazı aileler ise dua etti.