YKS'nin birinci oturumu başladı - ELAZIĞ İzle

- Sınava girenlerden fon - Sınava girenlerin üst aranması - Kur'an okuyanlardan don - Elazığ İnsani ve Sosyal Bilimleri Fakültesinde sınava giren Demet Erdoğan'nın konuşması - DetaylarYKS'nin birinci oturumu başladıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Elazığ 'da başladı. Elazığ 'da TYT'ye giren adaylar, saat 10.15'de başlayan sınav için okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav giriş yerlerine gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı.Sınav saatinin başlamasıyla öğrenciler sınav salonlarında, aileleriyse dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler, Kur'an - ı Kerim okuyarak dua etti. Elazığ İnsani ve Sosyal Bilimleri Fakültesinde sınava giren Demet Erdoğan, en büyük hayalinin edebiyat öğretmenliği olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Çok heyecanlıyım, hatta şuan konuşamıyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır." dedi