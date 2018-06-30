YKS'nin birinci oturumu başladı - EDİRNE İzle

- Sınava gelen öğrencilerden detaylarYKS'nin birinci oturumu başladıEDİRNE (AA) - Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Edirne 'de başladı. Edirne 'de TYT'ye giren adaylar, saat 10.15'de başlayan sınav için okulların önüne geldi.Adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı.Sınav saatinin başlamasıyla öğrenciler, sınav salonlarında, aileleriyse dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler, Kur'an - ı Kerim okuyarak dua etti.Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde sınav dolayısıyla yoğunluk oluştu.