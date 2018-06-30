YKS'nin birinci oturumu başladı - BATMAN İzle

- Öğrencilerin sınav salonuna girişi - Öğrencilerin yakınlarının dua etmesi - DetaylarYKS'nin birinci oturumu başladıBATMAN (AA) - Batman 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu.Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an okuyup dua etti.Sınav nedeniyle hem veliler, hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.