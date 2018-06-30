Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YKS'nin birinci oturumu başladı - ANTALYA İzle

YKS'nin birinci oturumu başladı - ANTALYA İzle

- Polislerin öğrencileri üst aramasından geçirmesi - Koşturan bir öğrencinin okula girmesi - Görevlinin anons yapması - Okul kapısının kapatılması - Taksiyle okula gelen ve geç kalan öğrencinin görevlilerle konuşması - Öğrencinin okuldan ayrılması Antalya 'da YKS'nin birinci oturumu başladıANTALYA (AA) - Antalya 'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz bir şekilde başladığı bildirildi.
Akdeniz Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar için Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs ve tramvaylarla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.Sınav yerlerine ulaşan öğrenciler, polis ekiplerince girişlerde üst aramasından geçirildi. Bazı öğrenciler, sınava geç kaldığı için geri dönmek zorunda kaldı.Nüfus cüzdanını kaybeden öğrenciler de nüfus müdürlüklerine polis ekiplerince ulaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav yeri çevresinde gürültü olmaması için seferber oldu.Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk oturumda Antalya 'da 44 bin 165 kişinin sınava girdiğini söyledi.

Yarın sabah oturumunda 37 bin 493 kişinin, öğleden sonra İngilizce sınavında ise 3 bin 236 kişinin sınava gireceğini anlatan Serinoğlu, "Bütün merkezlerimizde sınavlar sorunsuz bir şekilde başladı.
" dedi.

Cüzdan İngilizce Polis Ekipleri Öğrenciler Ücretsiz Ulaşım 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı