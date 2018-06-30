YKS'nin birinci oturumu başladı - ANTALYA İzle

- Polislerin öğrencileri üst aramasından geçirmesi - Koşturan bir öğrencinin okula girmesi - Görevlinin anons yapması - Okul kapısının kapatılması - Taksiyle okula gelen ve geç kalan öğrencinin görevlilerle konuşması - Öğrencinin okuldan ayrılması Antalya 'da YKS'nin birinci oturumu başladıANTALYA (AA) - Antalya 'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz bir şekilde başladığı bildirildi. Akdeniz Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar için Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs ve tramvaylarla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.Sınav yerlerine ulaşan öğrenciler, polis ekiplerince girişlerde üst aramasından geçirildi. Bazı öğrenciler, sınava geç kaldığı için geri dönmek zorunda kaldı.Nüfus cüzdanını kaybeden öğrenciler de nüfus müdürlüklerine polis ekiplerince ulaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav yeri çevresinde gürültü olmaması için seferber oldu.Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk oturumda Antalya 'da 44 bin 165 kişinin sınava girdiğini söyledi.
Yarın sabah oturumunda 37 bin 493 kişinin, öğleden sonra İngilizce sınavında ise 3 bin 236 kişinin sınava gireceğini anlatan Serinoğlu, "Bütün merkezlerimizde sınavlar sorunsuz bir şekilde başladı. " dedi.