YKS'nin birinci oturumu başladı - ADIYAMAN İzle

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu - Öğrencilerin üst aramasının yapılması - Sınava giren öğrencilerin Okul bahçesinde bekleyen yakınları - Son dakikada gelen kız öğrenciden görüntüYKS'nin birinci oturumu başladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Öğrenciler, sınavların yapılacağı binalara üst aramalarının ardından alındı.Öğrenci velileriyse okul bahçesinde çocukları için Kur'an - ı Kerim okuyup dua etti.Sınavın başlamasıyla veliler, bahçe dışına alındı.