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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
YKS maratonu başladı İzle

YKS maratonu başladı İzle

İstanbul Ünivresitesi sınava gelenler

Üniversite Sınavı Maraton Öğrenciler Osym.gov.tr Sınav Takvimi 

-Yıldız Teknik Üniveristesi sınava gelenler ve röpler
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( İSTANBUL )- YKS’nin ilk oturumu TYT bugün yapılıyor- Bu sene 2 buçuk milyon kişi sınava katılıyor İSTANBUL

- Liseden üniversiteye geçişte girilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu sene yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite hayali kuran genç katılıyor. 3 oturum şeklinde gerçekleşecek sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 10.15'te başlıyor. Halk arasında üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlıyor. Saat 10.00’dan önce sınava katılan öğrencilerin okullara girişi yapması gereken sınavda adaylara Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri konularına dayanan sorular hazırlandı ve cevaplamaları için 135 dakika süre verildi.
TYT sınavı soruları ortak müfredata bağlı kalarak hazırlandı. 16 Haziran arasında yapılacak olan YKS’nin diğer oturumu Alan Yeterlilik Testi ise yarın saat 10.15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45’te yapılacak ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek. (ÖFA
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