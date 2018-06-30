YKS maratonu başladı İzle

-Karabük Üniversitesi yazısından görüntü

-Adayların kontrolden geçmesi

-Koşan adaylar

-Otobüslerle içeriye taşınması

-Ailelerden görüntü

-Kuran-ı Kerim okuyanlar

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-MANİSA

-Okullardan detaylar

-Velilerden detaylar

-Öğrencilerin sınav salonuna alınması

-Velilerin dua okuması

-Veliler ile röportaj

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-TEKİRDAĞ

-Sınava girenlerden detaylar

-Okul bahçesinde bekleyenlerden detaylar

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-ELAZIĞ

-Sınava girecek olan öğrencilere kimlik kontrolü yapılması

-Öğrenci ve velilerden röp.

-Dışarıda bekleyen veliler

-Velilerin Kuran-ı Kerim okumaları



(İHA - TOPLU)- YKS'nin 1. oturumu TYT saat 10.15'te başladı KARABÜK



- Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı.

Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesi'ne ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı. Karabük Üniversitesi önünde çocuklarını bekleyen aileler ise, dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Sınava geç kalmamak için koşturan öğrenciler, son anda kendilerini okuldan içeri atabildi. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla 10.15'te sınav maratonu başladı.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav, 135 dakika sürecek.MANİSA



- Manisa'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter dökerken, veliler ise heyecanla okul bahçelerinde dualar okuyarak bekledi. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerine kavuşmasındaki son aşama olan YKS sınavı başladı.

Bir yılı aşkın süredir sınavlara hazırlanan öğrenciler bu sene ilk kez uygulanan YKS sınavı ile hayal ettikleri üniversitede eğitim alabilmek için ter döktü. 3 oturum halinde yapılan sınavda öğrenciler ilk oturumda YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Manisa il genelinde 139 binada bin 942 salonda yapılan sınava 33 bin 504 öğrenci girdi. Ayrıca, 94 engelli ve 95 hükümlü de sınavdaki yerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, bazı veliler çocukları için Kur’an okuyup dua etti, bazıları ise beklemeyi tercih etti. TEKİRDAĞ



- Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan YKS’nin ilk oturumu başladı.

Çocuğunu sınava getiren öğrenci Velisi Ahmet Gökkurt, "Çalışan kazansın. Şans diye bir şey yok, okunmuş su diye bir şey yok. Halk bunu bilmesi gerekir" dedi.

Yüz binlerce öğrencinin gireceği birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan YKS sınavı sabah saat 10:00’da başladı.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava giren öğrenciler üst aramalarından sonra sınav salonlarına alındı. Öğrenciler sınav salonlarında istedikleri bölümleri kazanmak için ter dökerken aileler de okul bahçelerinde bekledi. Okul bahçesinde bekleyenlerden Eyüp Kılıç sınava kardeşinin girdiğini belirterek, “Heyecanla bekliyoruz neticesini. Kardeşim çok çalıştı, yıl boyunca çalıştı. Konu tekrarları yapıyordu, test çözüyordu sürekli” diye konuştu.

ELAZIĞ



- Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) yapıldı, öğrenciler içerde aileleri dışarıda ter döktü. Elazığ’da YKS'ye girecek adaylar saat 10.15'de başlayan sınav için saatler öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav giriş yerlerine gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Sınav saati itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda okullarına girebildi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bu yıl gireceği sınav için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Demet Erdoğan,"Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır. Ben edebiyat istiyorum. En büyük hayalim inşallah başarırım” dedi Sınava çalışıp emek verdiğini dile getiren Ömer Dağkılıç ise, “İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Herkesin emeğinin karşılığını alması dileğiyle hakkımızdan hayırlısı olsun iyi yerler gelir inşallah. Emeğimizin karşılığını alırız. Sınavdan beklentim yüksek çalıştığım için emeğimin karşılığını alabileceğimi düşünüyorum. İyi bir mühendislik gelirse iyi olur. İyi bir gelecek düşünüyorum” diye konuştu.



