- YKS maratonu AYT ile sona erdi Haberi

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te YKS maratonun ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) de tamamlandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler için yapılan YKS sınavlarının ilk ayağı dün TYT ile yapılmıştı bugün ise Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de yapılan AYT ile sınav zorlu sınav maratonu sona erdi. Sabah saat 10.15'de başlayan sınav toplam 180 dakika sürdü. Sınavın sona ermesiyle beraber rahat bir nefes alan öğrenciler sınavın kolay geçtiğini ifade etti.

Sınava giren öğrencilerden Gülizar Aydın, "Sınav güzeldi. Dünkü sınava göre daha kolay geldi. Tarih ve Coğrafya kısmı özellikle iyiydi. Matematik de biraz çalışmayla yapılabilecek düzeydeydi. Genel anlamda sınav güzeldi, dünkü gibi zor değildi" dedi.

Anıl Doğan isimli öğrenci de, "Matematik orta düzeydeydi. Düne göre göre daha kolay bir sınavdı. Fizik'te de daha yapılabilir yoruma dayalı sorular vardı. Kimya beklediğimden kolay geldi. Geometri'de şekiller yerine daha çok analitik geometri sordular. O yüzden geometri bir tık daha zor gibiydi ama genel anlamda ortalama bir sınavdı" ifadelerini kullandı. Öğrenci Abdullah Delibaş ise, "Sınav her sene olduğu gibiydi. Ben geçen sene de girmiştim sınava, o zaman da bugün de sınav soruları normaldi. Sadece matematikte biraz zorlandım" şeklinde konuştu.

Bir yıllık yorucu bir çalışma maratonun ardından sınavlarını tamamlayan öğrenciler bir nebze olsun rahatladıklarını ve şimdiden sonuçların açıklanmasını beklediklerini ifade ettiler. 24 Haziran seçimleri nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, gecikmeli yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 31 Temmuz 2018 itibariyle açıklanması bekleniyor. (SVY-SD-

