- YKS heyecanı sürüyor

--Ailelerden görüntüler

--Anne Kadriye Öztürk ve Sametcan Öztürk ile röp.

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de başvuru yapan 43 bin 410 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi sınavında ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu sene ilk defa yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile devam ediyor. Binlerce öğrenci dün okulların önlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) heyecanını yaşarken, bugün sınav maratonu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti. Kocaeli’de Alan Yeterlilik Testi sınavına başvuru yapan 43 bin 410 aday okullara koştu. Saat 9.00 itibari ile adaylar, sınava girecekleri okullara alınırken, aileler de sınav heyecanını dışarıda yaşadı. Sınava çok çalıştığını belirten Sametcan Öztürk, Alan Yeterlilik Sınavı’ndan iyi bir sonuç beklediğini belirterek, “Dünki sınav için kesin bir şey söyleyemem. Belki kaydırma falan yapmışızdır. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Genel olarak alışılmışın dışında bir sınavdı ama böyle olacağını bekliyorduk. Askeri lise sınavına girmiştim. Onun için pek kötü değildi benim için. Süre sıkıntısı nedeni kitap falan okudum bu yıl. O sayede süre sıkıntımı kapattım. Bu sınavdan iyi bir sonuç bekliyorum. Sınava edebiyattan gireceğim, edebiyatı seviyorum” dedi.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Anne Kadriye Öztürk ise, “Ben de heyecanlıyım. Dua ettik. İnşallah iyi bir sonuç alacak. Ama çok heyecanlı, stresli. İnşallah yanlış bir şey yapmaz. Çok zor bir süreçten geçtik. Biz her şeyi ile ondan daha heyecanlıyız” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınav, bugün saat 15.45’te yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek. (MK

