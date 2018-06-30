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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YKS heyecanı - İSTANBUL İzle

YKS heyecanı - İSTANBUL İzle

- Sınava gelen öğrencilerden detaylar - Ailelerden detaylar İstanbul 'da YKS heyecanı - Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, 10.00'dan sonra gelenler içeri alınmadıİSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.00'da başladı.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve arama kontrolünden geçerek içeri alındı.Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğrayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı.
Kampüs önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an - ı Kerim okudukları görüldü.
Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, 15 dakika kuralı uygulandığından saat 10.00'dan sonra sınava gelenler içeri alınmadı.Üniversite sınavına giren Enes Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşit ağırlık alanında sınava girdiğini ve bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmayı hedeflediğini söyledi.

İkinci tercihinin gazetecilik olacağını aktaran Şeker, "Şu an gözükmese de bayağı bir heyecanlıyım. İçten içe içeri girmeye bile korkuyorum ama sınav günü de geldi. Şimdi çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Duygularımı tam olarak anlatamıyorum." diye konuştu.
Sınava kızını getiren Neslihan Kastrat ise diğer kızının da daha önce İstanbul Üniversitesi'nde sınava girdiğini belirterek, duygularını "Ben daha heyecanlıyım. Kızım daha rahattı. Hayırlısını diliyorum Allah'tan, önce benim kızıma sonra diğer çocukların hepsine. İstedikleri yerlere girsinler inşallah. Kızım TM'den girdiği için hukuk ya da psikoloji bölümleri olabilir. Heyecanla bekliyoruz." şeklinde dile getirdi.Kimliğini unutan bir adayın da içeri alındıktan sonra evden kimliğinin getirilmesi beklendi. Ailesi kimliği getirdikten sonra öğrenci sınava alındı.Öte yandan sınava tek başına gelen adayların, ana kapının yan tarafında kurulan emanet masasına eşyalarını bıraktığı görüldü.
Ayrıca Fatih Belediyesi, sınava girecek öğrencilere ve ailelerine kampüsün önündeki mobil büfe aracından soğuk limonata ikram etti.TYT'de adaylar, Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soruyu cevaplandırmaya çalışacak.YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın gerçekleştirilecek.

Psikoloji Eşit Ağırlık Muhabir Öğrenciler Irak 

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