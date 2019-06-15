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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
YKS’de trafik yoğunluğu oluştu

YKS’de trafik yoğunluğu oluştu

Araç yoğunluğu

Sınav Merkezleri Trafik Yoğunluğu 

-Sınav merkezinden detaylar
-Gözlük isteyen aday
-Geç kalan aday

( KIRIKKALE ) - TYT sınavına 10 bin 970 aday katıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna yetişmek isteyen üniversite adayları 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İl genelinde 29 sınav merkezinde 10 bin 970 aday TYT sınavına ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
İl genelinde 29 sınav merkezinde 10 bin 970 aday TYT sınavına girdi. Üniversitede sınava yetişmek isteyen adaylar, 43 ilin geçiş noktasında Kırıkkale-Ankara karayolunda araç yoğunluğuna neden oldu. Üniversitedeki kampüs alanı içerisindeki sınav merkezlerinde de yoğunluk yaşandı. Erken saatlerde sınav merkezine gelen adaylar sorun yaşamadan sınıflara girerken, geç kalan bazı adaylarda sınava alınmadı. Gözlüğünü unutan bir aday ise kapıdan kendisini bekleyen annesine seslenerek gözlüğünü istedi ve sınava girdi. Saat 10.00 olunca görevliler tarafından uyarılarda bulunuldu. Kapı kapandıktan sonra gelen bir aday ise sınava alınmadı.
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