Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
YKS’de kullanılan kalemleri köy okullarındaki çocuklar için topladılar

YKS’de kullanılan kalemleri köy okullarındaki çocuklar için topladılar

sınav setlerinin toplanması

Kullar Öğrenciler 

-toplanan kalem ve silgiler
-gönüllüler ile röportaj
-detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta köy okullarına yardım etmek isteyen bir grup gönüllü genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayların kalemlerini köy okullarındaki çocuklara göndermek için topladı. Uşak'ta, şeffaf kutulardaki sınav setleriyle sınava giren adayların çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları istedi. Kentin en büyük sınav merkezi olan Uşak Üniversitesinde bulunan binaların kapısında bekleyin gönüllüler, öğrencilerden sınav setlerini alıp, Uşak Gençlik Merkezi’nde birleştirdikten sonra köy okullarına gönderecek. Sınavdan çıkan adaylar ise gönüllülerin bu çağrılarına duyarlılık göstererek ellerindeki kalem, kalemtıraş ve silgi kutularını, toplama kutularına atarak bir insanlık örneği sergiledi. Adayların bu örnek davranışları, çevredeki yakınları tarafından taktir topladı. Gençlik Merkezi gönüllüsü Mesut Kaya, köy okullarındaki öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için böyle bir adım attıklarını kaydetti.
Gönüllü Mehmet Özdem ise kampanyanın önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında ÖSYM’nin sınavlarda dağıtmış olduğu kalem setlerini gönüllü öğrencilerimiz ve liderlerimizle birlikte toplayıp ihtiyaç sahibi köy okullarına dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızca bu kampanyaya dört yıldır devam etmekteyiz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı