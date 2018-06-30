YKS’de 15 dakikaya takılan öğrenci: ”Şaka mı bu?” İzle

-Arama yapılması

-vedalaşan öğrenciler

-Bekleyenler

-Görevlilerin uyarı yapması

-Geç kalan öğrencinin tepkisi

-Örgü ören detay

-Dua edenler detay

-Selvi Çelikağa röp

-Ali Altan Demirel röp

-Refüjde kahvaltı yapanlar

-detay



( ANTALYA ) - Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda uygulanan 15 dakika kuralına takılan bir öğrenci, “Şaka mı bu ya Allah” diyerek okuldan ayrıldı ANTALYA



- Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) uygulanan 15 dakika kuralına takılan öğrenci, “Şaka mı bu ya Allah” diyerek okuldan ayrıldı. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı anneler örgü örerken, bazı ailelerin de refüjde kahvaltı yapması renkli görüntüler oluşturdu. YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı.

Sınavda adaylara 40’ar Türkçe ve Temel Matematik, 20’şer de Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri soruları yöneltildi. 15 dakika kuralı gereği sabah oturumuna saat 10.00’dan sonra gelen öğrenciler içeriye alınmadı. Aileleri ile dakikalar öncesinden okul bahçesine gelen öğrenciler, polisin aramasının ardından salonlara alındı. Ailelerinden son telkinleri alan öğrenciler, aileleri ile vedalaşarak salona girdi. Saat 10.00’da salon kapısına gelen bir öğrenci içeri alınmadı. 3 dakika olduğunu ifade ederek kapıya vuran öğrenci, "Şaka mı bu ya Allah” diyerek okuldan ayrıldı. Dışarıda oğlunu bekleyen veli Selvi Çelikağa, “Mühendislik istiyor, inşallah başarılı olur. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Örgü örerek bahçede stres atıyorum, heyecanlanmamaya çalışıyorum. Hem de duamızı ettik. Örgü beni heyecanlandırmıyor” dedi.

Ali Altan Demirel ise, oğlunun Türkçe matematik alanından sınava gireceğini ifade ederek, “Psikoloji bölümünü istiyor. İnşallah kazanır. Erken gelmek zorunda kaldık, oğlum ve eşim heyecanlıydı. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Oğlum sınava girdi, biz de çay demledik, kahvaltı yapıyoruz” diye konuştu.

YKS'nın öğleden sonraki oturumu ise saat 15.30'da başlayacak ve 15 dakika kuralı yine geçerli olacak.

