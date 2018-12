Yiyenlerin hayatı özel lisanslı şeflere emanet - Zehirli balon balığı böyle hazırlanıyor - Fiyatı cep yakıyor İzle

-Şef ile röportaj

( TOKYO ) - (Özel) Yiyenlerin hayatı özel lisanslı şeflere emanet- Zehirli balon balığı böyle hazırlanıyor- Fiyatı cep yakıyor TOKYO



- Japonya'da popüler yemeği zehirli balon balığı, ehil olmayan şefler tarafından hazırlandığında ölüme varan sonuçlara neden olabiliyor. Ancak özel lisanslı şefler tarafından servis edilebilen balon balığı, fiyatıyla da cep yakıyor. Japonya'da 'Fugu' adıyla bilinen ve riskli hazırlama süreci nedeniyle sıkı denetimlere tabi olan zehirli balon balığı, fiyatına ve taşıdığı risklere rağmen popüleritesini koruyor. İçerdiği hayati tehlike nedeniyle ancak özel lisansa sahip şefler tarafından servis edilebilen balon balığını hazırlayabilmek içinse zorlu bir süreçten geçmek gerekiyor. İki yıllık özel eğitimin ardından mesleğe adım atan ve 40 yıldır Balon Balığı Şefi olarak çalışan Takeharu Fukamatsu, bu balıktaki tehlikenin kendisini cezbettiğini belirterek, "Zehirli ve pahalı olması ilgimi çekti. Aslında normal bir restoran şefi olmak isterken, merakım nedeniyle karar değiştirdim ve bu alana yöneldim" dedi.

“Konsantre olmanız gerek” İçerdiği risk nedeniyle mesleğinin birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin altını çizen Fukamatsu, "Her zehirli parçayı tek tek temizlemek çok zor ve konsantre olmanız gerekiyor. Japon tarzı özel bıçakları kullanmak da işi zorlaştırıyor. Alışmak oldukça uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı. “22 farklı çeşidi, hepsinin farklı zehri var” Balon balıklarının aynı familyadan gelen birçok farklı türünün bulunduğunu söyleyen Fukamatsu, bu durumun getirdiği zorlukları şu sözlerle anlatıyor: "22 farklı balon balığı çeşidi var. Aralarındaki farkı görmek çok zor. Ancak yapısal olarak tümü kendine özgü ve zehir barındıran bölümleri farklı. Her cinsin zehirli bölümünü hatırlamak ve ona göre temizlemek zorundasınız. Ve hatırlamak oldukça zor." Organları öldürebilir Balon balığı tüketimi konusunda güvenliğin önemine vurgu yapan Fukamatsu, ehil olmayan ellerden yenildiği taktirde balon balığının ölüme dahi yol açabileceğini belirtiyor. "Gözler, alt çene, böbrek ve yumurtalıklar zehir içerir" uyarısı yapan Fukamatsu, en ölümcül kısımların ise safra kesesi ve dalak olduğunu söylüyor. Olası risk durumunda görülebilecek belirtiler hakkında bilgi veren tecrübeli şef, "Riskli kısımlar tüketildiği taktirde ilk olarak vücutta uyuşma ve titreme baş gösterir. Kademe kademe, nefes almada zorluk, konuşamama ve boğulmaya bağlı ölümler görülebilir" dedi.

Zehirli kısım kilitli kovada saklanıyor Öte yandan itinayla gerçekleştirilen temizleme işleminin ardından elde edilen zehirli iç organlar, üzerinde asma kilit bulunan özel bir kovada saklanıyor. Kapağı her işlemin sonunda kilitlenen kova, günün sonunda özel bir ekip tarafından 'Fugu' restoranlarından toplanıyor. Farklı şekillerde servis ediliyor Balon Balığı'nın zararsız kısımlarının ne şekilde değerlendirildiğini de anlatan Fukamatsu, arındırma işleminin ardından elde edilen her bölgenin farklı birçok lezzet için kullanılacağını ekledi: "Yüzgeçleri yerel içecek yapımında, ağzını çorba için, yüz bölgesini de çorba ve kızartma için kullanacağız. Balığın gövde kısmı ise, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, çorba ya da kızartma olarak da servis edilebiliyor." Fiyatı cep yakıyor Tüm bu risklere rağmen Japonya'da oldukça popüler olan balon balığı, fiyatıyla da cep yakıyor. Çiftlik üretimi ve doğal ortamda yetişen balıklar arasında fiyat farkı görülürken, piyasada sunulan balıkların tadına bakmak için ortalama 10 bin Yen'i (yaklaşık 500 lira) gözden çıkarmak gerekiyor. Türkiye'de bir kişiyi hastanelik etmişti Son zamanlarda Türkiye sularında da sıkça görülen balon balığı, geçtiğimiz Kasım ayında bir amatör balıkçının yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Antalya'da avladığı balığı yiyen 58 yaşındaki Ali Yüzen zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda kalbi duran balıkçının kalbi, yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılmıştı.