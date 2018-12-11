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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi - KARS Haberi

Yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi - KARS Haberi

- Domuz sürüsü - Sürünün yoldan geçmesi - Detaylar - Sarıkamış'ın İnönü Mahallesi'nde çöp poşetini karıştıran tilkiden görüntüler Yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendiKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, ayı, domuz, kurt, vaşak ve tilkilerin yiyecek bulmasını güçleştirdi.Yiyecek ararken ilçe merkezi yakınına kadar gelen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.İlçe merkezi girişindeki kara yolunda karşıya geçen domuzlar, sürü halinde ormanlık alana girerek gözden kayboldu.Sarıkamış'ın İnönü Mahallesi'nde de yiyecek bulmak için bir evin önündeki çöp poşetini karıştıran tilki objektiflere yansıdı. Tilki, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaban Domuzları Ormanlı Cep Telefonu Kar Yağışı Yaban Domuzu 

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