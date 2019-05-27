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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yiyecek arayan Ayı böyle görüntülendi Haberi

Yiyecek arayan Ayı böyle görüntülendi Haberi

Ayıdan görüntüler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Kamera Ormanlı 


- Ardahan’da aç kalan ayı ormanlık alanda yiyecek ararken kameralara yansıdı. Ardahan’ın Göle İlçesinde yer alan ormanlık alanda aç kalan ayı yiyecek aradı. Yerleşim alanlarının yakınına gelen ayının rahat tavırları dikkatten kaçmadı. Ayıyı gören vatandaşlar ise ellerinde ki cep telefonlarla bu anları görüntüledi.
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