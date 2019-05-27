Yiyecek arayan Ayı böyle görüntülendi



- Ardahan’da aç kalan ayı ormanlık alanda yiyecek ararken kameralara yansıdı. Ardahan’ın Göle İlçesinde yer alan ormanlık alanda aç kalan ayı yiyecek aradı. Yerleşim alanlarının yakınına gelen ayının rahat tavırları dikkatten kaçmadı. Ayıyı gören vatandaşlar ise ellerinde ki cep telefonlarla bu anları görüntüledi.

