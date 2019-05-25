Yine rezil oldu! Yavaş'ın ihale yalanı elinde patladı Video

Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden baş...

Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...