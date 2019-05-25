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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yine rezil oldu! Yavaş'ın ihale yalanı elinde patladı Video

Yine rezil oldu! Yavaş'ın ihale yalanı elinde patladı Video

Beyaz Tv ' de ekrana gelen Dinamit programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ' ın ihale yalanı deşifre edildi.

Latif Şimşek Mansur Yavaş Belediye Başkanı Süleyman Özışık Melih Gökçek 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 3 yıl önce Melih Gökçek döneminde 1 katrilyona gerçekleştirilen ihaleyi, kendilerinin şimdi 188 milyon liraya tamamladıklarını iddia ederek, ' Bu nedenle bırakmak istemiyorlar. Bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız ' demişti.
Kamuoyunu yanıltmaya çalışan Mansur Yavaş ' ın ihale yalanı elinde patladı.
Beyaz Tv ' de gazeteci yazar Latif Şimşek ' in modere ettiği Dinamit programında Yavaş ' ın foyası ortaya çıktı.Programın konuklarından gazeteci-yazar Süleyman Özışık Yavaş ' ın İHALE yalanını deşifre etti. BEYAZ GAZETE


Latif Şimşek Hakkında
Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden baş...
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Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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