Yine Çukurbahçe, yine kaza...Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

-kaza yapan aracın görüntüsü



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun yıllardır çözülemeyen Çukurbahçe mevkiinde yine kaza oldu. Hemen her ay yaralamalı veya maddi hasarlı kaza olan Çukurbahçe ile çevreyolu çıkışında meydana gelen son kazada 2 kişi yaralandı. 07 ABU 005 plakalı kamyonet ile 34 KA 2359 plakalı otomobilin karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, kaza sonrasında olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alarak kaza ile alakalı incelemelerde bulundu. Bölgede yaşayan ve sürekli kazalara şahit olan vatandaşlar, yıllardır devam eden bu meseleye bir çare bulunamamasından şikayetçi. Vatandaşlar, bu yola bir an evvel çare bulunmasını istiyor.

