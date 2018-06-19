Yılmaz: 'Okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakaladığımız illerin sayısı 43'ün üzerine çıktı' - ANKARA
Yılmaz: "Okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakaladığımız illerin sayısı 43'ün üzerine çıktı" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(14)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakaladığımız illerin sayısı 43'ün üzerine çıktı."Yılmaz: "Her bir okulumuz karnesi olacak. Bunu şu anda imam hatip liselerinde, meslek liselerinde yapıyoruz. Tamamına yaygınlaştıracağız."