Yılmaz: 'Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz' - ANKARA İzle
Yılmaz: "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(4)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızı 430 binin üzerinde akıllı tahta ile donattık."Miili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz."