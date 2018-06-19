Yılmaz: 'Liseye girişte, her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz'- ANKARA İzle
Yılmaz: "Liseye girişte, her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(8)Yılmaz: "Liseye girişte 5 sınavla alan, 5 evine yakın, 5 de daha uzakta pansiyonlu okullardan olmak üzere her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz"Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında, gelecek yıl temeli aynı kalmak kaydıyla tercih edilecek okullara yenilerinin ekleneceğini bildirdi.