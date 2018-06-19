Yılmaz: 'Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru yoktur' - ANKARA İzle
Yılmaz: "Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru yoktur" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(6)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu bildirdi.