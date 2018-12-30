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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yılmaz: “Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz” - BİNGÖL

Yılmaz: “Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz” - BİNGÖL

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Hesarek Kayak tesisinde gezmesi, - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kayakçılarla sohbet etmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kayakçılara ödül vermesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklama yapmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bölgemizde en önemli unsur huzur ortamı. Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz"BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde en önemli unsur huzur ortamı. Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz." dedi.
Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, Hesarek'in Bingöl için çok önemli bir yer haline geldiğini söyledi.

Kayak merkezinin çevre illere de kayak imkanı sunduğunu işaret eden Yılmaz, "Geçmişte kış günleri daha sıkıcı geçerdi, çok fazla aktivite bulunamazdı. Ama bugün çok şükür Bingöl 'den ve çevre illerden çok sayıda kardeşimiz burada. Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan, Batman'dan, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımızı burada görmekten büyük bir mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.Yılmaz, kayak yarışmasında dereceye giren sporcuların ileri de daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.
Bingöl 'ün tabiat turizmine çok uygun bir yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:"Son 15 yılda hükümetimizin yatırımlarıyla bu potansiyel harekete geçmeye başladı.
Günlerimiz hep böyle güzel olsun, huzur içinde olsun. Bölgemizde en önemli unsur huzur ortamı. Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz. Hem ekonomik hayatın, hem sosyal hayatın gelişmesi bakımından huzur olmazsa olmaz. Birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza sahip çıkarak geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz inşallah."

Kayak Yarışması Ödül Töreni Harekete Geç Hükümet Sosyal Hayat 

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